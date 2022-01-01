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Киноафиша Сериалы Новая жизнь
Новая жизнь (2022 - …) Новая жизнь
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис More.tv
Телеканал СТС
О чем сериал

Сериал «Новая жизнь» рассказывает о необычном социальном эксперименте. Молодая соцработница Рита устраивает поход для трудных подростков, чтобы перевоспитать ребят в условиях дикой природы. Но внезапно одного из участников группы находят убитым. Подростки, уже судимые ранее, боятся, что страшное преступление повесят на них.Они решают сбежать подальше от города в горы, а Рита оказывается у них в заложницах. Ее супруг отправляется на поиски, но ему предстоит узнать о своем браке кое-что неожиданное.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Робак
Александр Робак
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Павел Табаков
Павел Табаков
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Иван Непомнящий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Новости о сериале
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Агата Муцениеце исполнит ведущую роль в сериале «Новая жизнь»
Агата Муцениеце исполнит ведущую роль в сериале «Новая жизнь»
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