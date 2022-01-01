Сериал «Новая жизнь» рассказывает о необычном социальном эксперименте. Молодая соцработница Рита устраивает поход для трудных подростков, чтобы перевоспитать ребят в условиях дикой природы. Но внезапно одного из участников группы находят убитым. Подростки, уже судимые ранее, боятся, что страшное преступление повесят на них.Они решают сбежать подальше от города в горы, а Рита оказывается у них в заложницах. Ее супруг отправляется на поиски, но ему предстоит узнать о своем браке кое-что неожиданное.