В 1 сезоне 6 серии сериала «Рамо» Рамо хочет помочь своей семье. Он делает выбор. Отныне в Адане все изменится. Рамо еще не оправился после ранения. В это время на район совершает нападение Джейхан. Начинается схватка. Джейхан тоже оказался ранен.
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа
Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail