В 1 сезоне 11 серии сериала «Рамо» чувства Рамо и Сибель друг к другу, спустя много лет, побеждают жажду мести. Счастливая пара съезжается. Однако объявился их страшный враг. Он полон решимости превратить жизнь влюбленных в настоящий ад на земле.
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