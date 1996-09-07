Червяк Джим - 1996, 2 сезон

Earthworm Jim
Премьера сезона 7 сентября 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb

Список серий сериала Червяк Джим

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
The Origin of Peter Puppy
Сезон 2 Серия 1
7 сентября 1996
Opposites Attack!
Сезон 2 Серия 2
14 сентября 1996
Darwin's Nightmare
Сезон 2 Серия 3
28 сентября 1996
The Exile of Lucy
Сезон 2 Серия 4
5 октября 1996
Evil in Love
Сезон 2 Серия 5
26 октября 1996
Hyper Psy-Crow
Сезон 2 Серия 6
2 ноября 1996
Peanut of the Apes
Сезон 2 Серия 7
9 ноября 1996
Lounge Day's Journey Into Night
Сезон 2 Серия 8
16 ноября 1996
The Wizard of Ooze
Сезон 2 Серия 9
23 ноября 1996
For Whom the Jingle Bell Tolls
Сезон 2 Серия 10
14 декабря 1996
