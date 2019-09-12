В 1 сезоне 4 серии сериала «Разум, объяснение» зрители получат больше информации о медитативных состояниях. Они смогут сделать глубокий очищающий вдох и медленно выдохнуть, осознавая влияние медитации на свой рассудок и состояние организма.
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