В 1 сезоне 5 серии сериала «Шпионка Гарриет» Гарриет узнает, что в ее имени есть еще одна буква - средний инициал. Она задается вопросом, кто она такая. Ее няня, Оле Голли, устраивает девочке просветительское занятие, посвященное ее идентичности.
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