Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Шпионка Гарриет Сезоны Сезон 1 Серия 3

Шпионка Гарриет 2021 3 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Шпионка Гарриет»
Я ужасный шпион
Сезон 1 / Серия 1 19 ноября 2021
Голосование за пальто
Сезон 1 / Серия 2 19 ноября 2021
Клянусь всем сердцем и надеюсь не танцевать
Сезон 1 / Серия 3 19 ноября 2021
Шпион-отшельник
Сезон 1 / Серия 4 19 ноября 2021
Происхождение М
Сезон 1 / Серия 5 19 ноября 2021
Лицом к лицу с музыкой
Сезон 1 / Серия 6 20 мая 2022
Самая редкая птица
Сезон 1 / Серия 7 20 мая 2022
Душные любовники
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2022
Шпион против шпиона
Сезон 1 / Серия 9 20 мая 2022
К моему будущему я
Сезон 1 / Серия 10 20 мая 2022
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Шпионка Гарриет» Дженни и Гарриет торжественно клянутся, что они никогда не будут посещать танцевальную школу. Однако Гарриет даже не догадывается, насколько ее темнокожая подруга Дженни любит танцы на самом деле.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше