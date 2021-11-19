В 1 сезоне 1 серии сериала «Шпионка Гарриет» зрители знакомятся с девочкой по имени Гарриет - светловолосой пронырой в круглых очках. Она стремится знать все на свете. Это ее желание позволит изменить жизнь затворницы Агаты в лучшую сторону.
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