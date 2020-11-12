В 1 сезоне 8 серии сериала «Мы встретились в Стамбуле» Рухие появилась дома с таким видом, словно ничего не случилось. Мерьем допытывается, где она пропадала, но невестка не удостаивает ее ответом. Кроме того, она ведет себя крайне подозрительно.
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