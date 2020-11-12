В 1 сезоне 1 серии сериала «Мы встретились в Стамбуле» молодые люди впервые попали в турецкую столицу. Им придется адаптироваться к новым жизненным условиям. Многое покажется выходцам из разной социальной и культурной среды весьма непривычным.
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