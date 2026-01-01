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Скоро в прокате «История игрушек 5»
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Нападение
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Основные места съемок сериала Нападение
Стамбул, Турция
Давно выкинула мерзкие вонючие губки для посуды: нашла бесплатную замену, которая не собирает грязь и бактерии
Раньше постоянно искала коричневые яйца, пока не узнала, чем они отличаются от белых на самом деле
Почему арбузного и дынного сока нет в продаже, а яблочный добавляют в каждую пачку: есть сразу 3 причины
Маковецкий в «Ликвидации» должен был играть не Фиму: получил важнейшую роль благодаря чужому горю
«Титаник», «Интерстеллар» и «Хатико», конечно, грустные, но эти 4 советских фильма заставляли рыдать белугой даже самых суровых мужчин
63 года Marvel врали нам о «Людях-Икс» самым наглым образом: все вскрылось из-за одного судебного спора
В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»
«Это даже круче, чем "Том и Джерри"»: что увидели корейцы в «Ну, погоди!», чего давно не замечают россияне
Милославского должны были арестовать: узнала, чем заканчивался «Иван Васильевич меняет профессию» в первоначальной версии, и обомлела
В этой драме Машков с Колесниковым из «Первого отдела» играют так, что иностранцы «смеялись и кричали»
640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели
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