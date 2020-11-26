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Киноафиша Сериалы Моя левая половинка Сезоны Сезон 1 Серия 8

Моя левая половинка 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 26 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 3 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 10 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 17 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 24 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 7 января 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 14 января 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 21 января 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 27 января 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 3 февраля 2021
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 10 февраля 2021
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 17 февраля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Моя левая сторона» Нильгюн видит, что Ихсан подвозит Серру до дома. Она расспрашивает дочь, после чего считает своим долгом предупредить насчет семейства Кутлусай. Ихсан шокирован, узнав, кто является матерью Серры.

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