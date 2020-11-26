Моя левая половинка 1 сезон 8 серия смотреть онлайн
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 126 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 23 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 310 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 417 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 524 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 67 января 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 714 января 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 821 января 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 927 января 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 103 февраля 2021
Серия 11
Сезон 1 / Серия 1110 февраля 2021
Серия 12
Сезон 1 / Серия 1217 февраля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Моя левая сторона» Нильгюн видит, что Ихсан подвозит Серру до дома. Она расспрашивает дочь, после чего считает своим долгом предупредить насчет семейства Кутлусай. Ихсан шокирован, узнав, кто является матерью Серры.
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