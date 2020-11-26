Моя левая половинка 1 сезон 5 серия смотреть онлайн
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 126 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 23 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 310 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 417 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 524 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 67 января 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 714 января 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 821 января 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 927 января 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 103 февраля 2021
Серия 11
Сезон 1 / Серия 1110 февраля 2021
Серия 12
Сезон 1 / Серия 1217 февраля 2021
О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Моя левая сторона» все обсуждают связь Селима и Серры. Двое влюбленных наслаждаются временем, проведенным друг с другом. Серра в первый раз говорит о своих чувствах. Бириджик никак не может прийти в себя из-за этой связи.
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