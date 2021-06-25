В 1 сезоне 4 серии сериала «Обычные подозреваемые» Фейза, Нехир и Зухал оказались втянуты в дело, связанное с драгоценностями. У кого-то из героинь появился соблазн пропасть вместе с камнями. Сын Фейзы появился дома вместе со своей избранницей.
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