В 1 сезоне 3 серии сериала «Обычные подозреваемые» Фейза, Нехир и Зухал попали в дом и перевернули его вверх дном. Они уже потеряли надежду отыскать флэшку, однако все же им удалось обнаружить ее. Но незаметно уйти из дома не получилось.
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