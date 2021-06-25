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Киноафиша Сериалы Обычные подозреваемые Сезоны Сезон 1 Серия 10

Обычные подозреваемые 2021 10 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 25 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 2 июля 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 9 июля 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 16 июля 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 23 июля 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 30 июля 2021
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 6 августа 2021
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 13 августа 2021
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 20 августа 2021
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 27 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Обычные подозреваемые» женщины попытались убежать. Но их настиг мужчина на мотоцикле и вручил Фейзе мобильник. В нем женщина увидела видео, на котором заснят ее изувеченный сын. Женщинам приходится ехать к Ялчину.

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