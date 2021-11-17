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Ритм Рождества 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ритм Рождества
Киноафиша Сериалы Ритм Рождества Сезоны Сезон 1

Christmas Flow 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 27 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ритм Рождества»

В 1 сезоне сериала «Ритм Рождества» двое молодых людей случайно натыкаются друг на друга в новогоднем супермаркете. Увы, любви с первого взгляда между ними не происходит, зато вспыхивает ужасная ненависть. Маркус и Лила, кажется, готовы вступить в драку в любую минуту. Во время торжественного семейного праздника к музыканту прибывает неожиданный гость, который смешивает все его планы. Отношения с Лилой стремительно продолжают ухудшаться. Спустя год двое главных героев продолжают что-то чувствовать, но любовь ли это?

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Список серий сериала Ритм Рождества График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 эпизод Épisode 1
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2021
2 эпизод Épisode 2
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2021
3 эпизод Épisode 3
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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