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Заступники 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Заступники
Киноафиша Сериалы Заступники Сезоны Сезон 1

Заступники 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Заступники»

В 1 сезоне сериала «Заступники» перед адвокатом Ниной Метлицкой открываются новые двери. При содействии мужа она переходит из подмосковной адвокатской конторы в самое прославленное бюро Союза. Разочарованная Нина снова начинает верить в себя и выбранную ею профессию. Сострадание и профессионализм помогут Нине добиться справедливости. Она возьмется за дело о шпионаже, станет адвокатом обвиненных в изнасиловании молодых людей. Дело артистки Журавлевой сделает ее известной в профессиональных кругах.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Заступники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 марта 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 марта 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 марта 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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