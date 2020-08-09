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Киноафиша Сериалы Заступники Сезоны
Заступники (2020 - …), список сезонов Заступники 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Стрим-сервис IVI
Список сезонов сериала «Заступники»
Заступники - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Заступники - Сезон 2 Сезон 2
2022, 8 эпизодов
 
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