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Снупи в космосе 2019 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Снупи в космосе»
Миссия 1: Приложение
Сезон 1 / Серия 1 1 ноября 2019
Миссия 2: Обучение
Сезон 1 / Серия 2 1 ноября 2019
Миссия 3: Выпускной
Сезон 1 / Серия 3 1 ноября 2019
Миссия 4: Добро пожаловать на МКС
Сезон 1 / Серия 4 1 ноября 2019
Миссия 5: Я никогда не обещал вам космический сад
Сезон 1 / Серия 5 1 ноября 2019
Миссия 6: космический лунатизм
Сезон 1 / Серия 6 1 ноября 2019
Миссия 7: Путешествие на Орион
Сезон 1 / Серия 7 1 ноября 2019
Миссия 8: Крушение кратера
Сезон 1 / Серия 8 1 ноября 2019
Миссия 9: В поисках лунных камней
Сезон 1 / Серия 9 1 ноября 2019
Миссия 10: Ты хорошая луна, Чарли Браун
Сезон 1 / Серия 10 1 ноября 2019
Миссия 11: Следующая миссия
Сезон 1 / Серия 11 1 ноября 2019
Миссия 12: Марс или бюст
Сезон 1 / Серия 12 1 ноября 2019
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Снупи в космосе» не успел пес-космонавт вернуться на планету Земля и немного прийти в себя после путешествия по Вселенной, как его ждет уже новая миссия. Снупи предстоит отправиться на Луну. Он по-настоящему взволнован.

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