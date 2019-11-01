В 1 сезоне 7 серии сериала «Снупи в космосе» не успел пес-космонавт вернуться на планету Земля и немного прийти в себя после путешествия по Вселенной, как его ждет уже новая миссия. Снупи предстоит отправиться на Луну. Он по-настоящему взволнован.
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