В 1 сезоне 6 серии сериала «Снупи в космосе» герои узнают о таком явлении как космический лунатизм. Ночи без приключений на МКС могут только сниться новоиспеченным космонавтам. Снупи встревожен. Он понимает, что Вудсток куда-то таинственно исчез.
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