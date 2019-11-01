В 1 сезоне 5 серии сериала «Снупи в космосе» герои понимают, что в космосе все устроено иначе, чем на Земле. Но никто ведь не обещал им, что это будет просто! Постепенно Снупи и Вудсток обживаются на МКС. Но их ждет еще немало открытий и потрясений.
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