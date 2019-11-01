В 1 сезоне 4 серии сериала «Снупи в космосе» наконец Снупи попадает на свою первую настоящую миссию. Пес вылетает на МКС. Каково же удивление героя, когда первое лицо, которое он видит на борту, оказывается ему хорошо знакомым.
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