В 1 сезоне 3 серии сериала «Снупи в космосе» Снупи оказывается разоблачен. Теперь его истинная личность известна всем окружающим. Но то, что он – пес вовсе не означает его профнепригодность. Снупи предстоит доказать свою ценность для NASA.
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