В 1 сезоне 2 серии сериала «Снупи в космосе» Снупи отправляется в организацию NASA и совершает знакомство с автоматическим консультантом. Он осуществляет набор будущих астронавтов. Снупи заинтересовывается компьютеризированным помощником.
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