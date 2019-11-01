В 1 сезоне 12 серии сериала «Снупи в космосе» у Снупи появляется новая космическая мечта. Он хочет совершить путешествие на Марс. Правда, пока пес не представляет, как подступиться к ее осуществлению. Но кажется, Чарли Браун может помочь ему в этом.
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