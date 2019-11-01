В 1 сезоне 11 серии сериала «Снупи в космосе» Снупи завершает написание отчета о недавней миссии. При этом неуемный герой, совершенно не умеющий сидеть на месте, уже мечтает о новом космическом путешествии со своим другом Вудстоком.
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