В 1 сезоне 10 серии сериала «Снупи в космосе» новоявленным космонавтам, наконец, предстоит покинуть Луну и отправиться обратно на родную планету. Однако прежде чем покинуть Луну, Снупи и Вудсток придумывают сюрприз, который оставят после себя.
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