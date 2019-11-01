В 1 сезоне 1 серии сериала «Снупи в космосе» Снупи вволю наигрался с соседскими ребятами и неожиданно вдохновился космической тематикой. Теперь герой решил, что свяжет с этой областью свою жизнь. Снупи собрался стать астронавтом организации NASA.
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