В 1 сезоне 2 серии сериала «Макдональд и Доддс» Макдональд привыкает к жизни в новом городе. Вместе с Доддсом она отправляется в частную реабилитационную клинику, где им предстоит выяснить обстоятельства таинственной гибели состоятельного пациента.
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