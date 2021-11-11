Во 2 сезоне 3 серии сериала «Южная сторона» Аллен бежит за Олдерманом, но его попытки найти компромат на Адаме Бетьюне могут дорого ему стоить. Тернер готовится к важному событию, а Кейша пытается вернуть своего сына назад на баскетбольную площадку.
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