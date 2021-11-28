В 1 сезоне 4 серии сериала «Жестокие эльфы» семья главной героини отправляется на поиски пропавшей девушки. Сама Жозефина оказывается в темном лесу, где скрывается некий мрачный ужас, способный превратить всю ее жизнь в настоящий кошмар.
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