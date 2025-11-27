Сколько серий «Шеф-8» уже сняли на самом деле? Фанаты спорят между 8 и 10 — вот почему все запутались (тут еще свежие фото)

Зря все хвалят «Великолепный век»: есть исторический сериал из Турции, который зрители ценят больше — и рейтинги это подтверждают

«Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил

«Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди

Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой

Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился

Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву

Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»