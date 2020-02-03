Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы 2018 10 серия 3 сезон
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Все серии 3 сезона «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»
Как рычит разбойник
Сезон 3 / Серия 13 февраля 2020
Посмотри на себя, Дьявол!
Сезон 3 / Серия 24 февраля 2020
Место прилипания
Сезон 3 / Серия 35 февраля 2020
Змеиный зуб
Сезон 3 / Серия 46 февраля 2020
Твоя ярость иссякла
Сезон 3 / Серия 57 февраля 2020
Репутация, Репутация, Репутация!
Сезон 3 / Серия 610 февраля 2020
Остерегайся моего укуса
Сезон 3 / Серия 711 февраля 2020
Все, что блестит
Сезон 3 / Серия 812 февраля 2020
Невидимый дух вина
Сезон 3 / Серия 913 февраля 2020
Научи меня, дорогое существо
Сезон 3 / Серия 1014 февраля 2020
О чем серия
В 3 сезоне 10 серии сериала «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы» Фрэнк и Луэлла узнают о мире частного репетиторства. Себастьян встречается со своим давним знакомым, вследствие чего перед ним встает выбор, который касается его будущего.
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