Девочки с ума сходили по Крису, а парням нравилась Нура: как спустя 10 лет сложилась жизнь звезд Skam

2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)

В «Судной ночи 6» вернется прежний герой: фанаты уже сделали ставку на любимого персонажа

Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет

Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)

Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры

В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните

Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер

С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)