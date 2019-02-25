Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы 2018 2 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»
Большая удача
Сезон 2 / Серия 125 февраля 2019
Нечто в пьесе
Сезон 2 / Серия 226 февраля 2019
Проклятая рука
Сезон 2 / Серия 327 февраля 2019
Остерегайтесь мартовских ид
Сезон 2 / Серия 428 февраля 2019
Никаких пирожных и эля
Сезон 2 / Серия 51 марта 2019
Предлагаемое заблуждение
Сезон 2 / Серия 64 марта 2019
Ничего из ничего не выйдет
Сезон 2 / Серия 75 марта 2019
Блок воспоминаний
Сезон 2 / Серия 86 марта 2019
Завистливый суд
Сезон 2 / Серия 97 марта 2019
Слишком холодно для ада
Сезон 2 / Серия 108 марта 2019
О чем серия
Во 2 сезоне 2 серии сериала «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы» поединок Ларпа в лесу пошел не по намеченному сценарию. Теперь Фрэнку и его напарнице Лу необходимо восстановить репутацию Королевы и призвать к ответственности виновника.
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