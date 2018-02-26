Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы 2018 6 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы»
О дивный новый мир
Сезон 1 / Серия 126 февраля 2018
Куранты в полночь
Сезон 1 / Серия 227 февраля 2018
Этот обещанный конец
Сезон 1 / Серия 328 февраля 2018
Эта грубая магия
Сезон 1 / Серия 41 марта 2018
Труд и неприятности
Сезон 1 / Серия 52 марта 2018
Убегает, преследуемый медведем.
Сезон 1 / Серия 65 марта 2018
Самое красивое шоу подразумевает самый большой обман
Сезон 1 / Серия 76 марта 2018
Блюдо хамелеона
Сезон 1 / Серия 87 марта 2018
The Rascal Cook
Сезон 1 / Серия 98 марта 2018
Встреченный лунным светом
Сезон 1 / Серия 109 марта 2018
О чем серия
В 1 сезоне 6 серии сериала «Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы» к сыщикам обращается знаменитая театральная актриса Салли Бальтазар. Она собиралась вернуться на сцену, сыграв в современном спектакле по произведению Шекспира «Ромео и Джульетта».
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