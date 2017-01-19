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Киноафиша Сериалы Обет на крови Сезоны Сезон 1 Серия 3

Обет на крови 2017 - 2020 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Обет на крови»
Кровные друзья
Сезон 1 / Серия 1 19 января 2017
Особый тип человека
Сезон 1 / Серия 2 26 января 2017
Счастливый, как ребенок
Сезон 1 / Серия 3 2 февраля 2017
Я люблю вас
Сезон 1 / Серия 4 9 февраля 2017
Теплый и крепкий
Сезон 1 / Серия 5 16 февраля 2017
Натуральный материал
Сезон 1 / Серия 6 23 февраля 2017
Незаконно по определению
Сезон 1 / Серия 7 2 марта 2017
Оссобуко
Сезон 1 / Серия 8 9 марта 2017
Крисси 8
Сезон 1 / Серия 9 16 марта 2017
Бомба замедленного действия
Сезон 1 / Серия 10 23 марта 2017
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Обет на крови» Мариус отправляется на встречу с Абду, чтобы выяснить, имеет ли Уолли отношение к нападению на него. В это время Хьюго устраивает встречу своей дочери и возлюбленной Ханны. Лаура ведет себя враждебно.

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