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Детектив под кайфом 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детектив под кайфом
Киноафиша Сериалы Детектив под кайфом Сезоны Сезон 1

High Desert 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детектив под кайфом»

В 1 сезоне сериала «Детектив под кайфом» молодая девушка по имени Пегги долгое время употребляла наркотические вещества. Она рассталась со своим бойфрендом Денни, который попал за решетку. Правда, спустя некоторое время его досрочно освободили. Кроме того, у героини погибла мама. Цепь несчастий заставила Пегги пересмотреть свои взгляды на жизнь, преодолеть пристрастие к запрещенным препаратам и открыть в себе талант частного детектива. Лучшая подруга героини Кэрол скоро станет женой медика. Она хранит свою тайну.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Детектив под кайфом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Обезболивание Pain Management
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2023
Пара буферов + ноль бойфрендов = Преступление Two Knockers and No Boyfriend = A Felony
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2023
Я подбираюсь к этому подонку-гуру I'm Getting Close to This Guru Bastard
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2023
Гони Джуди с кровати Get Judy off the Bed
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2023
Возвращение души Soul Retrieval
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2023
Кивок - это не приветствие A Nod Is Not a Hello
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2023
Это не обязательно должно быть трагедией This Doesn't Have to Be a Tragedy
Сезон 1 Серия 7
14 июня 2023
Мне нужен герой I Need a Hero
Сезон 1 Серия 8
21 июня 2023
График выхода всех сериалов
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