Станция одиннадцать
Статьи
Статьи о сериале «Станция одиннадцать»
Статьи о сериале «Станция одиннадцать»
Вся информация о сериале
Лучшее из постапокалиптичного: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть перед выходом 2 сезона «Одних из нас»
Новый сезон стартует уже меньше чем через две недели — но в запасе есть еще несколько отличных вариантов, которые помогут скрасить ожидание.
Написать
4 апреля 2025 13:46
«Остаться в живых» и «Оставленных» не предлагать: 5 сериалов для тех, кто замучался ждать финал 3 сезона «Шершней»
Подростки, выживание, каннибализм и много чего интересного.
2 комментария
11 марта 2025 11:50
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
