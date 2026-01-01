Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Основные места съемок сериала Староста класса
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Студия
Павильон 20, студия Warner Bros. Burbank — 4000 Warner Boulevard, Бербанк, Калифорния, США
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