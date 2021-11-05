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Киноафиша Сериалы Сомнительный убийца Сезоны Сезон 1 Серия 5

Сомнительный убийца 2021 5 серия 1 сезон

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1 эпизод
Сезон 1 / Серия 1 5 ноября 2021
2 эпизод
Сезон 1 / Серия 2 5 ноября 2021
3 эпизод
Сезон 1 / Серия 3 5 ноября 2021
4 эпизод
Сезон 1 / Серия 4 5 ноября 2021
5 эпизод
Сезон 1 / Серия 5 5 ноября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Сомнительный убийца» психическое состояние Энгстрема становится все хуже. В его жизни наступает черная полоса. Спустя несколько десятков лет прокурор вновь открывает дело и выступает с шокирующим заявлением.

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