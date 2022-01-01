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Киноафиша Сериалы Золотая клетка
Золотая клетка ( - …) The Golden Cage
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

Драматический сериал «Золотая клетка» – это история о молодой женщине, которая получила признание на Уолл-стрит. При этом она всеми силами старается скрыть от окружения тайны своего темного прошлого. Героиня стремительно поднимается вверх и не останавливается ни перед чем на пути к успеху. Зрители увидят, на что способна карьеристка, желая утаить нелицеприятную правду о себе. Стоит отметить, что один из сценаристов проекта отлично знает «закулисный мир» фондовой биржи, поскольку работал судебным бухгалтером.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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