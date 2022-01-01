Драматический сериал «Золотая клетка» – это история о молодой женщине, которая получила признание на Уолл-стрит. При этом она всеми силами старается скрыть от окружения тайны своего темного прошлого. Героиня стремительно поднимается вверх и не останавливается ни перед чем на пути к успеху. Зрители увидят, на что способна карьеристка, желая утаить нелицеприятную правду о себе. Стоит отметить, что один из сценаристов проекта отлично знает «закулисный мир» фондовой биржи, поскольку работал судебным бухгалтером.