В 1 сезоне 4 серии сериала «В плену у лжи» Тамара солгала Наталье о своей беременности. К утру Игорь все-таки доезжает до дома возлюбленной. Ему открывает двери ее отец. Он сообщает, что Наташа находится на пути в аэропорт. Игорь намерен догнать ее.
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