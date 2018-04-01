В 1 сезоне 2 серии сериала «В плену у лжи» Наташа сталкивается с предательством друзей. Кроме того, ее прессуют братки. Она с ужасом выясняет о своем супруге много нового. У мужчины была другая фамилия и семья, о которой Наташа ничего не знала.
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