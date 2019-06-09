В 1 сезоне 4 серии сериала «Батальон» Джак и Андрей дерутся. Во время схватки срабатывает мина и разрывает Джака. Тем временем подходит российский батальон. Избранницу Андрея удается вовремя разминировать. Команда Юсупова готовится к новой миссии.
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