В 1 сезоне 3 серии сериала «Батальон» Джак вместе с боевиками штурмует здание аэропорта. Он ведет перед собой мирных жителей. На переговоры отправляется Андрей. Джак надевает мину на возлюбленную Андрея.
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