Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом

Наравне с простыми россиянами: Билана заметили в очереди за автографом кумира

Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали

Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть

Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет

«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг

Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой

«От Цискаридзе не зависит»: провалу «Сегодня вечером» нашлось объяснение

«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом

Седокова раскрыла правду о замужестве: хватило нескольких слов

Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением