В 1 сезоне 5 серии сериала «Удали меня» Марит пытается защитить Мэрион от нападок. Ее выбрасывают из автобуса за то, что она делает на вечеринке. Марит оказывается в одиночестве в лесу. Мэрион решает остаться на тусовке. Фанни раскрывает свою тайну.
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