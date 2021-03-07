В 1 сезоне 5 серии сериала «Удали меня» Марит пытается защитить Мэрион от нападок. Ее выбрасывают из автобуса за то, что она делает на вечеринке. Марит оказывается в одиночестве в лесу. Мэрион решает остаться на тусовке. Фанни раскрывает свою тайну.