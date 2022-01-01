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Киноафиша Сериалы Челюскин
Челюскин (2013 - …) Челюскин
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Челюскин» – это история о знаменитой экспедиции под предводительством исследователя Отто Шмидта, за которой в 30-е годы следило все мировое сообщество. После того, как судно потерпело крушение, все члены экипажа, включая женщин и детей, совершили высадку на арктических льдах. На протяжении двух месяцев они боролись за существование в непригодных для жизни условиях, пока их коллеги на суше разрабатывали план по спасению участников экспедиции. В апреле 1934 года людей удалось эвакуировать и доставить домой.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Челюскин - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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