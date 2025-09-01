Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Архив 81 Статьи

Статьи о сериале «Архив 81»

Статьи о сериале «Архив 81» Вся информация о сериале
Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год
Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год А ведь потенциал был колоссальный.
Написать
1 сентября 2025 07:00
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше